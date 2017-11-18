بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة مكثفة على المحافظة ضمن حملة #بتعاونكم_نجملها، حيث أسفرت عن اغلاق سوق مركزي ومطعمين بفرع جمعية تعاونية. وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالجهراء سليمان الغيص ان مفتشي القسم قاموا بحملة مكثفة على نطاق المحافظة وأسفرت عن اغلاق سوق مركزي ومطعمين في احدى الجمعيات التعاونية ومقهى. إلى جانب جولة على اسطبلات الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، حيث تم تحرير 5 مخالفات لصالونات رجالية وبقالة وحداد ومنجرة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.