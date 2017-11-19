كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي بجولة تفقدية على المناطق الجنوبية للبلاد بغرض إزالة المخيمات المخالفة، حيث أسفرت الجولة عن إزالة 99 مخيما مخالفا.

وفي هذا السياق، قالت لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي ان الجولة جاءت بعد عملية التفقد لمنطقة البر الجنوبي للبلاد مستهدفة المخيمات التي لم تلتزم بمواقع التخييم والمخالفة.

وتابعت اللجنة ان منطقة خط الوفرة حظت بالنسبة الأكبر لعملية إزالة المخيمات، حيث بلغت 63 مخيما، بالإضافة الى إزالة 15 مخيما خلف نادي الفروسية بالأحمدي، حيث اشتملت جولة الإزالة على إزالة أسوار عبارة عن أكوام رمل والشبك الفاصل بين المخيمات وغرف ومظلات من حديد وخيام ومنشآت خرسانية.

وذكرت ان كل عمليات الإزالة كانت مسبوقة بملصقات تنذر أصحاب المخيمات بالإزالة مع التزام البلدية بالمهلة القانونية المنصوص عليها بلوائح ونظم البلدية.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أصحاب المخيمات الالتزام التام بقوانين البلدية فيما يخص استخراج الترخيص للمخيم، وفي حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.