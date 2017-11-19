الرشيدي: تحرير 33 مخالفة متنوعة في عموم مناطق المحافظة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة المحلات والإعلانـــات بحـمــلات تفتيشية على المحلات ذات الأنشطة التجارية للتأكد من تراخيص الإعلانات في مناطق الفروانية، خيطان، العارضية الحرفية، الجليب إلى جانب إزالة الإعلانات العشوائية من عموم مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن هذه الحملات جاءت في سياق الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها»، مشيرا إلى أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، أسفرت عن تحرير 33 مخالفة اشتملت على تحرير 9 مخالفات إقامة إعلان بدون ترخيص، تحرير 10 مخالفات إقامة إعلان بترخيص منته، تحرير 6 مخالفات فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، تحرير مخالفتين لعدم وضع إعلان تعريفي على واجهة المحل، تحرير مخالفة عدم وضع الترخيص في مكان بارز، تحرير 5 مخالفات إقامة إعلان تجاري بدون ترخيص، إلى جانب إزالة ورفع 880 إعلان مناسبات من الشوارع والميادين خلال تلك الفترة والتي تم وضعها عشوائيا على أعمدة الإنارة والالتفافات وتسبب الكثير من الحوادث لقائدي المركبات لحجبها الرؤية عنهم.

وذكر الرشيدي انه تمت إزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع والدوارات حرصا من البلدية على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لتراخيص الإعلانات والقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام للمحافظة.

وطالب أصحاب المحلات ذات الأنشطة التجارية والمطاعم والأسواق بتجديد تراخيص إعلاناتهم المنتهية وعدم إقامة أو إضافة أي إعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية كي لا يعرضوا أنفسهم للغرامة، لاسيما ان البلدية قامت بتسهيل إصدار وتجديد الإعلانات من خلال موقعها الإلكتروني.

..و30 إعلاناً في العاصمة

‏قامت النوبة «أ» من فريق الطوارئ بمحافظة العاصمة برفع 30 إعلانا تجاريا ومناسبات من مرافق الدولة في نطاق المحافظة لمخالفتهم القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات.