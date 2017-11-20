قامت مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حولي بعدة حملات تفتيشية على المحلات التي تتداول المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها باشتراطات ولوائح البلدية.

وأشارت مراقبة الأغذية والأسواق الى أن المفتشين قاموا بتحرير 26 مخالفة تنوعت ما بين فتح وإدارة محل دون موافقة مسبقة من البلدية، تشغيل عامل من دون شهادة صحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، بيع مواد غير مطابقة للمواصفات، عدم وضع الترخيص في مكان بارز إلى جانب إتلاف 157 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وإزالة 63 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام، وأهابت إدارة العلاقات العامة بالجمهور انه في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمحلات التي تتداول المواد الغذائية عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشكوى.