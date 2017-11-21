الموافقة على طلب هيئة الشباب بتخصيص 3224 متراً مربعاً لإقامة مقر دائم لها





إعداد: بداح العنزي

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أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عدة قرارات بشأن المعاملات التي أحالها الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي ومضى عليها 100 يوم وذلك حرصا على سرعة إنجاز المعاملات والمشاريع الحكومية.

وقال الوزير الجبري في بيان صحافي أمس إنه وافق على طلب مؤسسة البترول تخصيص موقع للمنطقة الصناعية البترولية والبالغة مساحته 7.41 كيلومترات مربعة.

وأضاف أنه وافــــق على طلــب الــــهيئة العامة للشباب تخصيص موقع ليكون مقرا دائما لها بمساحة 3224 مترا مربعا بمنطقة الشويخ (ع) الإدارية وتخصيص موقع محطة تعبئة مياه بمنطقة غرب أبو فطيرة وإلغاء الموقع الحالي والقائم بالمنطقة الديبلوماسية (غرب مشرف).

وذكر أنه وافق على طلب وزارة الشؤون توسعة فرع الكهرباء والبنشر لجمعية النسيم التعاونية في منطقة العيون مقابل قطعة (3) بجانب محطة البنزين ليصبح بمساحة 180م2 بدلا من 100م2 مع الالتزام بالمساحات المقررة (120م2 للفرع + 60م2 للجور)، وفق ما جاء بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف12/390/15/2011) المتخذ بتاريخ 10/10/2011.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف توسعة موقع مسجد عبدالله غازي الصليلي القائم بمنطقة النسيم قطعة (1) البالغة مساحته 500م2 بإبعاد (20م ×25م) لتصبح إجمالي مساحة الموقع بعد التوسعة 800م2 وبأبعاد 32م×25م.

وأقر الجبري طلب وزارة الكهرباء والماء ووزارة الخارجية تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بمساحة (10000م2) وأبعاد (100م ×100م) بمنطقة غرب أبو فطيرة، وإلغاء الموقع الحالي والقائم بالمنطقة الديبلوماسية (غرب مشرف) ضمن القطعة رقم (7ب)، كما وافق على طلب تخصيص محطة تحويل ثانوية بمساحة (12.5 × 16.5) متر بمنطقة أبو فطيرة قطعة رقم (3).

كما اعتمد الوزير طلب وزارة المالية إلغاء تخصيص موقع المقصف المقرر بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع12/214/16/2015) المؤرخ في 2/11/2015 وضم مساحته إلى مواقف السيارات.

ووافق الجبري على طلب وزارة الأشغال ترخيص خلاطة مركزية مؤقتة بمساحة 5000 م2 لتنفيذ العقد رقم (ق ص/ ط/332).