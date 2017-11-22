إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام النوبة «أ» من فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على المحافظة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري ان الحملة أسفر عن تحرير 6 مخالفات تنوعت بين تشغيل المحل في غير الغرض المرخص له، وإقامة إعلان مخالف اشتراطات التي صدر علية الترخيص وتمت إزالة 115 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام.

وأشارت إدارة العلاقات العامة الجمهور الى انه في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمحلات التي تتداول المواد الغذائية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر والتواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الشكوى.