إعداد: بداح العنزي

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تبحث اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها الذي سيعقد مساء اليوم الاربعاء برئاسة م. محمد بوشهري طلب وزارة الخارجية الموافقة على مشروع انجاز وتأهيل وتطوير المنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان جدول الاعمال يتضمن النظر في عدد من المعاملات والطلبات، ومنها: طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تخصيص مسار خط أنابيب لخدمة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة للجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي.

وقال الصقعبي إن جدول الاعمال سيناقش ايضا العديد من الطلبات والموضوعات المقدمة من المواطنين والوزرات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة، والتي تختص بالمساهمة في تطوير الأعمال وتدفع عجلة التنمية في مختلف مناطق البلاد.