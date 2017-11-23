إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 6 كيلوغرامات مشغولات ذهبية مغشوشة تبلغ قيمتها نحو 80 ألف دينار، بمواقع متعددة بين منطقتي المباركية والري وإحالتها إلى النيابة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن المشغولات المضبوطة مقلدة لماركات عالمية ومحشوة بمواد غير ثمينة بغرض زيادة الوزن وخداع المستهلك وبيعه إياها على أساس أنه معدن الذهب، والتربح بطريقة غير مشروعة. وأكدت تكثيف الجولات الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات للتحقق من صحة وسلامة الموازين المستخدمة في المحال وكذلك نسبة الأحجار المضافة إلى المشغولات وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في القانون، مشددة على انها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين وحماية المستهلكين من أي نوع من أنواع الغش التي يمكن أن يقدم عليها ضعاف النفوس لزيادة أرباحهم بخداع المستهلك.

وذكرت أنها تعمل على مراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة سواء المعروضة في الأسواق أو المنتجة من المصانع على مستوى المعامل الموجودة في البلاد أو المستوردة من الخارج.