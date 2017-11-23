إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبتين «أ» و«ب» من فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بعدة جولات ميدانية بمناطق المحافظة شملت المطاعم والمحلات بالفترة الصباحية والمسائية.

وأسفرت الجولة عن تحرير 17 مخالفة تنوعت بين قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون شهادة صحية، تشغيل المحل بعد انتهاء مدة الترخيص، فتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي من قبل البلدية، عدم تجديد ترخيص الإعلان.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي في الاتصال بالخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يعمل على مدار الساعة حيث سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح والأنظمة التي تشرعها البلدية.