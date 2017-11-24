إعداد: بداح العنزي

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أقرت اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء أول من أمس برئاسة م.محمد بوشهري - طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تخصيص مسار خط أنابيب لخدمة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إن اللجنة وافقت على الطلبات التالية: طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد بمنطقة الوفرة الزراعية ومواقف سيارات ضمن القسيمة رقم 3 قطعة 5، طلب تعديل تخصيص موقع مسجد سلطان العتيبي من مؤقت إلى دائم بمنطقة الصباحية - قطعة 1، إلغاء قرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/ 81/10/86) المتخذ بتاريخ 23/12/1986 والخاص بضم مساحة العقار الموصوف لقسيمة بالقطعة 15 بمنطقة جليب الشيوخ، طلب شركة.

كما أقرت اللجنة التعديل على مبنى مواقف السيارات المخصص من ضمن قرار المجلس البلدي رقم (ل ق/ م ب/ ت 31/11/1/2005) المتخذ بتاريخ 2/1/2005 م بالمنطقة التجارية السادسة على شارع فهد السالم بمنطقة القبلة داخل المدينة، طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات بمنطقة العارضية استعمالات حكومية.

واعتمدت طلبا آخر بشأن تخصيص موقع مسجد بمنطقة بيان قطعة 12، طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص مساحات لاستخدامها لأغراض التخزين ضمن المرافق العامة الكائنة بالموقع رقم 17 بمنطقة ميناء عبدالله.

وذكر انه تمت إحالة اقتراح العضو خالد الهاجري الخاص (بدمج الفقرتين 1 و2 بالبند الأول الخاص بنسب البناء في القسائم ذات المساحات (401 م إلى 500 م2) بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن النموذجي والخاص والمعدل حسب القرار الوزاري رقم (451/2016) إلى الإدارة لإعداد تقرير مفصل.

وأوضح أن اللجنة رفضت طلب أهالي منطقة جابر العلي قطعة (3، 4، 5) استحداث طريق محاذي للطريق السريع لخدمة المنطقة.