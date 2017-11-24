إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات إدارة تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر أكتوبر، حيث تم إصدار 301 ترخيص برسوم 25744 د.ك.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية بالوكالة حزام فهد العجمي أن الإدارة قامت بإصدار وتجديد 301 ترخيص صحي وإعلان برسوم بلغت 25744 د.ك اشتملت على إصدار وتجديد 228 ترخيص إعلان وصحي، 15 تصريح نقل مياه (غير مخصص للبيع)، 27 تصريح نقل مواد غذائية، 4 تراخيص لبقالات متنقلة (تجديد) وتصريحين لدراجتين نارية وبالإضافة الى 9 تراخيص إعلان مركبات وإصدار 16 ترخيص إعلان مؤقت.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.