وضع 26 ملصقاً على السيارات المهملة

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطـرق بفرع بلدية محافظة حـولي بجولات لتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية.

وأسفرت تلك الجولات عن رفع 144 م3 من المخلفات حيث تنوعت بين أنقاض، أخشاب، أثاث، مخلفات بناء وتم تنظيف 82 شـارعا رئيسيا وفرعيا وتوزيـع وتبديل 82 حاوية إلى جانب رفع 13 سـيـارة مـهـمـلة وقارب واحد ووضع 26 ملصقا على السيارات المخالفة.

ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في حال وجود أي شكوى تـتعلق بالعمل البلدي في الاتـصال بالخط المباشر 139 أو التواصل عبر حسـاب الـبـلدية بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يعـمل عـلى مدار الساعة حيث سـيـتم التعامل معهـا مباشـرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.