العدواني: مخالفات متنوعة خلال الجولة

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية بمناطق المحافظة شملت المطاعم والمحلات. وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمبارك الكبير ضيدان العدواني ان الجولة أسفرت عن تحرير 20 ‪ مخالفة تنوعت بين المبيت في المحل، نظافة عامة، تشغيل عامل من دون شهادة صحية، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، اغلاق محلين، وذلك لفتح محل من دون ترخيص صحي، نظافة عامة، استخدام أدوات طبخ غير نظيفة عرض وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي في الاتصال بالخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يعمل على مدار الساعة حيث سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح والانظمة.

‪@kuwmun