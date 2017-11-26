إعداد: بداح العنزي

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شدد نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء فهد الشتيلي على ضرورة إزالة الكبائن في المقاهي والمطاعم غير المتوافقة مع الاشتراطات والضوابط في نطاق المحافظتين، والتأكد من التزام المقاهي والمطاعم بالتراخيص وفق لائحة المحلات، مشيرا إلى كثرة الشكاوى التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص بعدد من المقاهي والمطاعم بمنطقة العارضية الحرفية.

ودعا الشتيلي في تصريح صحافي اصحاب المقاهي والمطاعم في محافظتي الفروانية والجهراء الى الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية بخصوص الكبائن، مبينا انه يشترط لوجود كابينة أن تكون من مواد خفيفة ذات شكل معماري ملائم وألا يزيد ارتفاعها على 2 م بأي حال من الأحوال كما لا يزيد طول باب الكابينة على متر وألا يقل ارتفاعه عن 50 سم من سطح الأرض.

وأوضح أن هناك مهلة اسبوع لإزالة جميع الكبائن المخالفة من قبل أصحابها، مشيرا الى انه سيتم اغلاق اي مقهى أو مطعم مخالف فور انتهاء المهله الممنوحة، مطالبا الأجهزة الرقابية بالمحافظتين بمباشرة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالاغلاق وعدم التهاون بحق المقاهي والمطاعم المخالفة.