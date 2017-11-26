إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أكدت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية على جميع مناطق المحافظة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة وإظهار المظهر الحضاري لها طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008 مؤكدة أن تلك الحملات أسفرت عن رفع 5159م 3 من المخلفات والأنقاض إلى جانب رفع 18 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها لموقع حجز البلدية.

من جانبه، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد الخرينج أنه تم تقسيم الحملة إلى ثلاثة محاور رئيسية لتغطية كل مناطق المحافظة، حيث تمركز المحور الأول على تنظيف مناطق الفردوس، الاندلس، العارضية، الرقعي، العارضية الصناعية، مسفرا عن رفع العديد من المخلفات تمثلت في حمولة 506م 3 مخلفات باستخدام الكابسات و570م 3 أنقاضا تم رفعها بالنسافات ورفع 180م 3 مخلفات باللوريات، مؤكدا أنه تم رفع 72م 3 من الأنقاض بآلية هوك لفت إلى جانب رفع 11 سيارة مهملة وإرسالها لموقع حجز البلدية.

وأضاف الخرينج أن المحور الثاني تضمن تنظيف مناطق جليب الشويخ، صباح الناصر، عبدالله المبارك، الضجيج، حيث تم من خلاله رفع حمولة 1104م3 أنقاضا، مستخدمين فيها الكابسات وحمولة 722م 3 مخلفات تم رفعها باستخدام النسافات، مضيفا أنه تم رفع حمولة 198م3 من الأنقاض باستخدام اللوريات إلى جانب رفع 7 سيارات سكراب وإرسالها لموقع الحجز.

وذكر أن المحور الثالث تم من خلاله تنظيف مناطق خيطان، الفروانية، العمرية، الرابية، إشبيلية، الرحاب، حيث تم رفع حمولة 920م3 من الأنقاض باستخدام الكابسات وحمولة 608م 3 مخلفات، مستخدمين فيها النسافات ورفع حمولة 279م3 أنقاضا باستخدام اللوريات.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.