إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن انطلاق حملاتها الإعلامية تحت شعار #البر_مسؤوليتك والتي تستهدف الحد من ظاهرة التخييم في خارج المناطق المسموح بها إلى جانب توعية الجمهور باشتراطات التخييم.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء حملة ميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة المخيمات المخالفة والتي تمت إقامتها في المناطق غير المسموح بالتخييم فيها بالكيلو 6 بطريق السالمي مخالفة للتعميم الإداري رقم 20/2017 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية لسنة 2017/2018.

وأوضح رئيس لجنة بر السالمي نواف المطيري أن الحملة تمت بمشاركة 12 آلية تمثلت في 5 سطحات، نسافين، لوريين، جرافة، كباسة، شوكية و28 عاملا، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 مخيمات ورفع 3 بقالات، شاليهين، وسيارتين لبيع الثلج.

شارك في الحملة رئيس فريق لجنة بر السالمي نواف المطيري، مساعد الرئيس منصور العنزي، مشرف مركز السالمي فايز العنزي وعدد من المفتشين.