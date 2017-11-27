إعداد: بداح العنزي
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قام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على الأغذية وأسفرت عن اغلاق مطعم وتحرير 55 مخالفة أغذية.
وأوضح رئيس قسم ازالة المخالفات بالجهراء سليمان الغيص أن مفتشي القسم قاموا بحملة على المطاعم وأسفرت عن إغلاق مطعم بالعبدلي إلى جانب تحرير 55 مخالفة أغذية اشتملت على مخالفة العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفة مزاولة نشاط غير محدد له ترخيص.
ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية المواطنين والمقيمين بعدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي الاتصال بالخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي [email protected] والذي يعمل على مدار الساعة حيث سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح وأنظمة التي تشرعها البلدية.