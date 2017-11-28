المنفوحي: وزارة الإعلام تتولى توزيعها

بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أقرت البلدية طلب وزارة الإعلام تخصيص 3 قسائم بمنطقة العارضية لاستغلالها قنوات فضائية وخدمات إعلامية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: بالاشارة الى الموضوع نفيدكم بان قرار المجلس البلدي رقم «م.ب/ رو/ 101/7/2010»المتخذ بتاريخ 19/4/2010 يقضي بالموافقة على الاقتراح المقدم من اعضاء المجلس البلدي بتخصيص شارع اعلامي بمنطقة العارضية تخزين وذلك على جزأين الجزء الاول بمساحة 15000م2 والواقع بالناحية الشمالية، الثاني بمساحة 18000م2 بالناحية الجنوبية وفق عدة شروط من ضمنها: يتم تقسيم المواقع المقترحة اعلاه الى 11 قسيمة متساوية وان تسلم المواقع لوزارة الاعلام لتتولى توزيعها على الصحف اليومية الحديثة، وان يتم تخصيص المواقع للصحف اليومية التي مضى على صدورها سنة كاملة ولازالت مستمرة بالصدور بشكل يومي دون انقطاع بشرط ألا يكون قد تم تخصيص قسيمة لها من قبل الدولة بمنطقة اخرى.

هذا وقد تم تثبيت القسائم وتسليمها الى وزارة الاعلام وقد خاطبتنا وزارة الاعلام بموجب كتابها المؤرخ في 31/12/2015 بكشف باسماء الصحف التي وقع عليها الاختيار بالقرعة العلنية وعددها 8 قسائم والتي تم توزيعها ويتبقى ثلاث قسائم ارقام 293 بالقطعة 1، 294 و296 بالقطعة 2 تطلب وزارة الاعلام بموجب كتابها رقم 54 المؤرخ في 1/8/2017 بتخصيص تلك القسائم للقنوات الفضائية والخدمات الاعلامية وفقا للمعايير التي تضعها وزارة الاعلام.

٭ تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية وطلبت اللجنة موافقة ادارة المخطط الهيكلي.

٭ الالتزام بنظام البناء للصحف بمنطقة الشويخ - رفع الموضوع للمجلس البلدي.

٭ تم مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي بموجب كتابنا في 24/9/2017 وذلك لابداء الرأي حول طلب وزارة الاعلام المشار اليه اعلاه وكافة الاشتراطات التي يرونها في حالة الموافقة.

٭ افادت ادارة المخطط الهيكلي بموجب كتابها المؤرخ في 12/10/2017 بانه وفقا لدراسات المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر به المرسوم الاميري رقم 255 لسنة 2008 الاستعمالات المسموح بها ضمن منطقة العارضية (تصنيع الورق والمنتجات الورقية والنشر والطباعة والخدمات والانشطة المتعلقة بها واعادة انتاج المواد الاعلانية المسجلة وطباعة الورق والملفات الورقية والصحف والجرائد والمجلات والقنوات الفضائية للبث التلفزيوني...).

الرأي الفني: الموافقة على طلب وزارة الاعلام تغيير النشاط المقرر للقسائم الثلاث المتبقية من الشارع الاعلامي بمنطقة العارضية تخزين المخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ر و/ 101/7/2010» المتخذ بتاريخ 19/4/2010 وهي القسيمة رقم 293 بالقطعة رقم 1 والقسيمتان رقما 294 و296 بالقطعة رقم 2 لاستغلالها من قبل القنوات الفضائية والخدمات الاعلامية شريطة ما يلي:

1- تتولى وزارة الاعلام توزيعها على القنوات المعنية.

2- تطبيق النسب المعمول بها للبناء بالقسائم المجاورة والتي ينطبق عليها نظام البناء بمنطقة الصحف بالشويخ.

3- ألا يكون سبق تخصيص قسيمة اخرى من قسائم الدولة للجهة المراد تسليم الموقع لها.

4- ينطبق على تلك القسائم ذات شروط التعاقد المطبقة بشأن القسائم المجاورة والمخصصة للصحف.