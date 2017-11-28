بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبات الثلاث بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية على المحلات والمطاعم لرصد أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور والتي أسفرت عن غلق 6 محلات إداريا إلى جانب تحرير 43 مخالفة.

ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالفروانية خالد الردعان أن الجولة التي نفذها مفتشو القسم على المحلات والمطاعم بمنطقة الفروانية كانت بناء على توجيهات مدير الفرع لتطبيق اللوائح وأنظمة البلدية على المخالفين لتلك الاشتراطات مما يبرهن على أن عيون مفتشي البلدية بالمرصاد للمتلاعبين، مؤكدا على ان البلدية وضعت على عاتقها صحة وسلامة المادة الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وأشار الردعان بأن مفتشي القسم سيكثفون حملاتهم الميدانية وبشكل مستمر نظرا لأهمية تفعيل الرقابة وذلك للاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن المفتشين قاموا بغلق 6 محلات غلقا إداريا إلى جانب تحرير 43 مخالفة اشتملت على فتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وعدم التقيد بالمساحات المخصصة لهم.

وناشد أصحاب المحلات والمطاعم الالتزام بكافة اللوائح والاشتراطات التي سنتها البلدية لاسيما التقيد بالمساحات المخصصة لهم وعدم فتح وإدارة أي محل قبل الحصول على التراخيص من قبل البلدية حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المفتشين سيطبقون القانون بكل حزم على المخالف وفي حال استغلال أي مساحة قبل الحصول على ترخيص سيتم غلق المحل إداريا.