إعداد: بداح العنزي

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في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تحت شعار «#البر_مسؤوليتك» التي تستهدف المحافظة على الحياة الفطرية وحث الجمهور على اتخاذ الإجراءات القانونية التي حددتها البلدية في التعميم الإداري رقم 20/2017 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية لترخيص مخيماتهم قبل التخييم في المواقع التي حددتها البلدية وتحذيرهم من المخالفة بإقامة أي مخيم في غير تلك المواقع بالإزالة، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكة قيام فريق الطوارئ بتنفيذ حملة ميدانية على المخيمات المخالفة في منطقة الصليبية بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي والجهات المعنية لإزالة تلك المخيمات.

وأشار الشريكة إلى أن الحملة تمت بمشاركة عدد من الآليات تمثلت في جرافة و5 نسافات و20 عاملا وأسفرت عن إزالة 8 مخيمات مخالفة قام أصحابها بنصبها في غير المواقع المحددة للتخييم. شارك في الحملة رئيس الفريق أحمد الشريكة، رئيس النوبة سعدون زيد والمفتش علي القلاف والمفتش فيصل الناصر.