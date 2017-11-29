إعداد: بداح العنزي

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تبحث اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة م.محمد بوشهري مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الديبلوماسية غرب مشرف.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إن جدول أعمال اللجنة يتضمن المعاملات التالية: طلب وزارة الإعلام تخصيص القسائم الثلاث المتبقية من قسائم الشارع الإعلامي بمنطقة العارضية وتخزين للقنوات الفضائية والخدمات الإعلامية، طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية جهد (132/11 ك. ف) بمنطقة الدوحة السكنية، وطلب آخر بشأن تخصيص 42 موقعا لإنشاء محطات تحويل ثانوية لـ 39 محطة بأبعاد (12.5م × 16.5م) و3 محطات بأبعاد (7م × 12م) بمنطقة المنقف، إضافة إلى طلب تخصيص 17 موقعا بأبعاد (12.5م × 16.5م) بمنطقة الرقة، وموقع بأبعاد (12.5م × 16.5م) بمنطقة فهد الأحمد لمحطات تحويل ثانوية.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش اقتراح محافظ حولي بشأن استحداث ممشى رياضي بصفة مؤقتة بمنطقة الشعب البحري، بالإضافة إلى بحث المقترحات والعديد من الطلبات والمواضيع المقدمة من المواطنين والجهات والوزارات الحكومية.