إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

في إطار الحملات التوعوية التي تقوم بها البلدية لتوعية طلاب وطالبات مدارس وزارة التربية بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة والشواطئ لرفع مفهوم الوعي البيئي لديهم وتعريفهم بكيفية وضع المخلفات في الأماكن التي خصصتها البلدية لها، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي ممثلة في مراقبة النظافة العامة بالتعاون مع مدرسة النجاة بحملة لتنظيف شاطئ البلاجات من النفايات والمواد البلاستيكية.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي د.سعد الجلاوي ان مثل هذه الحملات تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على البيئة والحد من ظاهرة انتشار المخلفات لمرتادي الواجهات البحرية، عن طريق إلقاء محاضرات توعوية تفيد بأهمية النظافة وكيفية وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها للمحافظة على المنظر الجمالي لاسيما أن المخلفات تؤدي إلى تشويه المنظر العام للشواطئ وتسبب التلوث البصري وتقضي على الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن رفع كمية من المخلفات.