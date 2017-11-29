بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن انه بناء على المادة 29 من قانون البلدية 33/2016 فإن آخر يوم عمل للجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي سيكون التاسع من شهر ديسمبر المقبل. وقالت المصادر ان المادة 29 قد أكدت على وجوب إجراء الانتخابات.

وطرحت العديد من السيناريوهات التي تتضمن في حال تطبيق نص المادة 29 فإنه يجب فتح باب الترشيح والدعوة للانتخابات الجديدة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، أما في حال صدور مرسوم تجديد مدة أخرى لعمل اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، وذلك لإعطاء الفرصة لإجراء التعديلات على القانون وعرضه على مجلس الأمة، خاصة فيما يتعلق بالجداول الانتخابية وفق ما نصت عليه المادة 4 التي أشارت الى انه يكون لكل دائرة جدول انتخابي دائم

أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية، حيث متوقع ان يتم دمج الجداول الانتخابية لـ «البلدي» مع «الأمة» وعرضه على مجلس الأمة لإقراره، خاصة ان هناك مشروعا آخر مدرجا على جدول اعمال المجلس تم إقراره من اللجنة التشريعية يتضمن العمل بنظام المحافظات بحيث يكون لكل محافظة عضوان باستثناء الجهراء ومبارك الكبير عضو واحد لكل محافظة. واختتم المصدر بأن التجديد لعمل اللجنة اذا تم فلن يكون الأول، حيث سبق ان تم التجديد لعمل اللجنة المكلفة السابقة لحين تم تعديل القانون 15/1972 بآخر 5/2005 والذي تم الغاؤه بعد صدور المرسوم الحالي للمجلس البلدي 33/2016.