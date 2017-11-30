إعداد: بداح العنزي

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قام فريق الطوارئ في بلدية محافظة الأحمدي أمس باغلاق اسطبل وذلك لمخالفته اللوائح، من خلال مزاولة بيع وتداول مواد غذائية.

وكشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام قسم ازالة المخالفات النوبة أ بجولة تفتيشية على محلات التجارة والمطاعم والمقاهي والبقالات في منطقة المنقف والفحيحيل والمهبولة بغرض التأكد من صلاحية وصيانة الاعلانات التجارية خارج تلك المحلات، حيث تم تحرير 12 محضر مخالفة اعلان.

وفي هذا السياق اوضحت ادارة العلاقات العامة ان الجولات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للنوبات المناوبة، حيث اسفرت الجولة عن تحرير 12 محضر مخالفة اعلان تنوعت ما بين عدم صيانة الاعلان، اقامة اعلان تجاري بدون ترخيص من قبل البلدية، اضافة اعلان بدون ترخيص من قبل البلدية، انتهاء ترخيص الاعلان، عدم وضع الترخيص في مكان بارز.