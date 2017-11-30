إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرارية حملات النظافة التي تشنها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية لرفع مستوى النظافة بالمحافظة وإظهار المظهر الحضاري لها طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 5147م 3 من المخلفات والانقاض بالإضافة إلى رفع 18 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها لموقع حجز البلدية.

وبدوره كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفـــرع بلدية الفروانية سعد الخرينج أن عقد النظافة الخاص بتنظيف مناطق جليب الشيوخ وصباح الناصر وعبد الله المبارك والضجيج، قام برفع حمولة 2020م 3 من المخلفات والانقاض تم رفعها من خلال العديد من آليات النظافة تمثلت في 46 كابسة قامت برفع حمولة 1058م 3 من الانقاض و35 نسافا تم من قبله رفع حمولة 665م 3 انقاضا وآلية الهوك لفت والتي قامت برفع حمولة 72م 3 من الانقاض ورفع حمولة 225م 3 من الانقاض باستخدام اللوريات إلى جانب رفع 12 سيارة مهملة وسكراب وارسالها لموقع حجز البلدية.

وأضاف الخرينج أن عقد النظافة الخاص بتنظيف مناطق الفردوس، الاندلس، العارضية، الرقعي، العارضية الصناعية قام برفع حمولة 1301م 3 من الانقاض والمخلفات اشتملت على رفع حمولة 506م 3 مخلفات باستخدام الكابسات وحمولة 570م 3 أنقاضا تم رفعها بالنسافات ورفع حمولة 225م 3 من الانقاض باستخدام اللوريات.