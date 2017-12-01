اعتماد تخصيص 60 موقعاً لإنشاء محطات كهرباء في 4 مناطق

إعداد: بداح العنزي

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أقرت اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء أول من أمس برئاسة م.محمد بوشهري تخصيص مواقع بالوفرة الزراعية لإقامة مزارع نموذجية وقسائم لتربية الخيول ومنطقة خدمات ومرافق بناء على طلب الهيئة العامة للزراعة.

وتضمن الرأي الفني ما يلي:

لا مانع لدينا من الموافقة على تخصيص الموقع (F2) البالغ مساحته (9كم 2) تقريبا بمنطقة الوفرة الزراعية والمحددة باللون الأحمر على نسخة الكروكي المرفق، وعلى أن تحتسب المساحة الفعلية عند التثبيت بالطبيعة وذلك للمشروعات الآتية:

4 أولا: قسائم تربية الخيل: لعدد (200 ـ 300) قسيمة خيل بواقع 10 آلاف متر مربع لكل قسيمة.

5 ثانيا: قسائم مزارع نموذجية لأغراض الإنتاجية الزراعية وعلى ألا تقل مساحة القسيمة الواحدة عن 20 ألف متر مربع لكل قسيمة.

6 ثالثا: منطقة الخدمات والمرافق تشمل الآتي:

٭ موقع خدمات بيطرية.

٭ عدد 2 مستشفى بيطري بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل موقع.

٭ صيدليات.

٭ موقع تجميع وتدوير وتصنيع المخلفات الحيوانية بمساحة تقريبية 50 ألف متر مربع.

٭ مواقع تصنيع وبيع الأعلاف لعدد 3 مواقع بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل موقع.

٭ محجر صحي بمساحة 10 آلاف متر مربع.

٭ مراكز تدريب للثروة الحيوانية عدد 2 بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل موقع.

وذلك شريطة الآتي:

1 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها، وذلك قبل التنفيذ على أن تتحمل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تكلفة نقل وحماية الخدمات.

2 ـ تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتقديم مخططات تفصيلية للمشروع مبين به كل المشروعات المطلوب إقامتها على أن يتم اعتماده من قبل كل من (إدارة المخطط الهيكلي ـ إدارة التنظيم العمراني)، وذلك قبل إصدار التراخيص اللازمة، وعلى أن تأخذ الهيئة التعهدات اللازمة بعدم المطالبة بتوصيل الخدمات قبل تنفيذها.

3 ـ الالتزام بنظام البناء المعمول به في المنطقة ونظام البناء المقرر لقسائم تربية الخيل (بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/رو/298/12/2013) المؤرخ في 24/6/2013).

4 ـ الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة.

5 ـ الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتاب إدارة المخطط الهيكلي رقم (أ.م.هـ/2017/38ـ389) المؤرخ في 8/ 6/ 2017.

6 ـ الابتعاد عن حرم ومسار الطريق الإقليمي الجنوبي بمسافة لا تقل عن 220م2 والالتزام بالإحداثيات الموضحة بالمخطط المرفق.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إن اللجنة وافقت على المعاملات التالية: طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد بمنطقة مشرف قطعة 1، طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية جهد (132/11 ك.ف) بمنطقة الدوحة السكنية، وطلب آخر لتخصيص 42 موقعا لإنشاء محطات تحويل ثانوية لـ 39 محطة بأبعاد (12.5م × 16.5م) و3 محطات بأبعاد (7م × 12م) في منطقة المنقف، إضافة إلى تخصيص 17 موقعا بأبعاد (12.5م × 16.5م) بمنطقة الرقة، وموقع بأبعاد (12.5م × 16.5م) في منطقة فهد الأحمد لمحطات تحويل ثانوية.

وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على توسعة مواقف سيارات المواقع المحيطة بمسجد بيبي البدر ضمن القطعة رقم 4 بمنطقة الصباحية، وطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة حيازة زراعية بمنطقة الصليبية الزراعية، وطلب بنك الكويت الوطني زحزحة الموقع المخصص له كمركز ضاحية منطقة الدسمة، إضافة إلى مقترح محافظ حولي استحداث ممشى رياضي بصفة مؤقتة بمنطقة الشعب البحري، وطلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 7 بمنطقة المنقف.

واختتم الصقعبي بالإشارة إلى أن اللجنة رفضت الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بنظام الـ «B.O.T».