إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار التعاون مع الجمهور باستقبال شكاواهم واقتراحاتهم عبر حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى الإدارات المختصة لإجراء اللازم فور استقبالها.

وفي هذا الصدد أعلن مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة مشعل العازمي أن الإدارة وضعت خطة لمتابعة شكاوى الجمهور والحد من الظواهر التي تشير إليها هذه الشكاوى، مشيرا إلى أن الإدارة لن تتهاون في متابعة الشكاوى أيا كان مصدرها.

بدوره، أشار مراقب النظافة العامة فيحان المطيري عن قيام مركز نظافة الشويخ الصناعي وبالتعاون مع فريق طوارئ المركزي بشن حملة على السيارات المهملة التي تقوم بتخزين الأثاث المستعمل في الساحات الترابية في سوق الجمعة، وذلك استجابة لشكوى الجمهور، مشيرا إلى أن الحملة قد أسفرت عن رفع 17 سيارة مهملة.