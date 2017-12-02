كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وقسم إزالة المخالفات التابع لمكتب مدير فرع بلدية محافظة الجهراء بتحقيق عدد من الإنجازات خلال شهر نوفمبر، حيث أسفرت الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات عن غلق 13 محلا.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي بأن الحملات اليومية للمفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أسفرت عن غلق محل تجاري وكشك في احد المجمعات التجارية في حين قام المفتشون بقسم إزالة المخالفات ومن خلال حملاتهم بإغلاق 2 سوق مركزي، 3 مطاعم، 4 أكشاك، مقهى وبقالة بالسكن الخاص.

وشدد العرادي على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية بالتقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية وإصدار التراخيص اللازمة من البلدية أو تجديدها، مشيرا إلى أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء بتحرير المخالفات أو بالغلق الإداري، وذلك من خلال حملاتهم الميدانية المتواصلة لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، لافتا إلى ان الحملات التفتيشية ستتواصل وستشمل كل منافذ بيع وتداول المواد الغذائية، للتأكد من التزام أصحابها بقوانين وأنظمة البلدية ومدى استيفاء مؤسساتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية، مؤكدا على عدم التهاون في المساس بصحة وسلامة المواد الغذائية التي تؤثر سلبا على المستهلك.