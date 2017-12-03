كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة (أ) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على عدد من المحلات بمناطق المحافظة للتأكد من التزامها باشتراطات ولوائح ونظم البلدية.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري أن مفتشي الفريق قاموا بتحرير مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى إتلاف 460 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب توجيه 5 إنذارات نظافة عامة وإزالة 73 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام وتوجيه 3 إنذارات حجب رؤية.

ونوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي .

‪@kuwmun