إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها النوبة «ب» بفريق طوارئ فرع بلدية محافظة الفروانية على المحلات ذات الأنشطة التجارية للتأكد من مدى التزام أصحابها بلوائح وأنظمة البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة.

من جانبه، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكة ان مفتشي النوبة «ب» قاموا بتحرير 26 مخالفة إعلان تمثلت في عدم تجديد الترخيص وعدم وضع الترخيص في مكان بارز وفتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، مؤكدا ان المفتشين سيكثفون الحملات لرصد اي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.