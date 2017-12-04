إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة بإجراء عملية قرعة علنية بحضور مراقب الأغذية والأسواق بالوكالة عايش المطيري ومندوب من وزارة الداخلية على 123 بسطة سوق للسلع الموسمية بمنطقة أسواق الري تم الإعلان عن توزيعها من قبل للاستغلال لمدة ستة أشهر فقط وفق الشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (151/2006).

وأشارت العلاقات العامة إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت للقرعة 529 طلبا، وقد انطبقت عليها الشروط والضوابط الواردة باللائحة، وقد تم إجراء القرعة لاختيار 123 منها.

وأكدت إدارة العلاقات العامة أن عملية سحب الأسماء بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا في قاعة سوق الجمعة وافتتحت القرعة بتوضيح آلية العمل التي سيتم تنفيذها خلال السحب العلني ومن ثم تم الطلب من بعض الحاضرين القيام بعملية سحب الأسماء من الصندوق لإظهار المصداقية والنزاهة من قبل أجهزة البلدية.