إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي بجولة تفقدية على المخيمات المخالفة شمال البلاد والتي أقامها أصحابها خارج مواقع التخييم التي خصصتها البلدية لموسم التخييم الربيعي 2017-2018.

وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن هذه الجولة استهدفت المخيمات المخالفة شمال البلاد التي لم يلتزم أصحابها بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية للتخييم إلى جانب البقالات المتنقلة وغير المرخصة.

وأضافت اللجنة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت برفع 19 بقالة متنقلة غير مرخصة و5 شاليهات وسيارتي ثلج وتوزيع 35 إنذارا لمخيمات مخالفة لاشتراطات وضوابط التخييم وإزالة 3 مخيمات غير مرخصة من بر السالمي.

ولفتت اللجنة الى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل الإزالة، حيث سبقها وضع ملصقات تنذر أصحابها بالإزالة فور انتهاء المهلة القانونية لوضع الملصق.

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى الالتزام التام بالتخييم في المواقع التي حددتها البلدية للتخييم في الموسم الربيعي 2017-2018 والالتزام بالشروط والضوابط التي التي حددتها في التعميم الإداري رقم 20/2017 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية لترخيص مخيماتهم بعدم إقامة سواتر ترابية أو أروفة وتبليط وتجريف التربة بغرض المحافظة على الحياة الفطرية، كما دعتهم إلى التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية في حال وجود أي استفسار أو شكوى تتعلق بالعمل البلدي.