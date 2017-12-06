إعداد: بداح العنزي

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تبحث اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة م.محمد بوشهري طلب وزارة الخارجية الموافقة على مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إن جدول الأعمال يتضمن طلب الإعلان داخل محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية، والاقتراح المقدم من العضو السابق د.منصور الخرينج بشأن استحداث مدخل لمنطقة اشبيلية قطعة 4 من الشارع رقم 103، والاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق د.مشاري المطوطح بشأن استحداث شارع يربط بين الدوار القائم بين القطعتين 1و 2 بمنطقة النسيم وربطه بدوار مستحدث على الطريق الفاصل بين منطقتي النسيم والجهراء الصناعية.

وذكر الصقعبي ان اللجنة ستناقش ايضا اقتراحا آخر بشأن استبدال الإشارة الضوئية الواقعة في شارع البكري بين منطقتي العيون والنسيم بدوار بالإضافة إلى المقترحات المقدمة للجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي والعديد من الطلبات والمواضيع المقدمة من المواطنين والجهات الحكومية.