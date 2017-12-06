إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة لموسم التخييم الربيعي 2018-2017 على المخيمات المخالفة بمنطقة بر الصليبية تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار«#البر_مسؤوليتك».

وأكدت الإدارة أن الحملة التي نفذها فريق طوارئ الفروانية بالتعاون مع إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 7 مخيمات مخالفة تمت إقامتها خارج المواقع التي حددتها البلدية للتخييم ببر منطقة الصليبية، مؤكدة على أن الحملات مستمرة لإزالة جميع المخيمات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية. وطالبت الادارة المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2017-2018 لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أوتبليط أوتجريف التربة حفاظا على الحياة الفطرية، مناشدة إياهم في حال وجود اي استفسار او شكوى، التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية أو الاتصال على الخط المباشر 139.

وشارك في الحملة كل من مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج ورئيس فريق الطوارئ بالفروانية أحمد الشريكة ورئيس نوبة سعدون زيد والمفتشين علي القلاف وفيصل الناصر وصالح الرشيدي.