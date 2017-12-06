إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تحقيق فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير العديد من الانجازات خلال شهر نوفمبر الماضي حيث تم إتلاف 668 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 64 محضر مخالفة.

وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري ان الفريق قام برفع 4125 إعلانا مختلف الأحجام، ومصادرة وإتلاف 668 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وبلغ إجمالي المخالفات التي حررت 64 مخالفة تنوعت ما بين تحرير 5 مخالفات بناء، مخالفتي نظافة لقانون 9/87، تحرير 6 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 6 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 13 مخالفة إقامة إعلان بدون ترخيص وعدم تجديد ترخيص إعلان.

وذكر الهاجري ان فريق الطوارئ قام بتحرير 7 مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة الشخصية وانتهاء مدة ترخيص، تحرير 4 مخالفات تعديل في وضع المخطط الهندسي، إقامة إعلان استدلالي بدون ترخيص، تحرير 6 مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، وتحرير 4 مخالفات تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، تحرير 5 مخالفات فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، تحرير 6 مخالفات إقامة إعلان تعريفي وعدم التقيد بالزي الرسمي، تحرير 25 مخالفات وإنذارات سلامة، غلق محل غلقا إداريا، و23 ملصقا، 3 تعهدات نظافة، 5 إقرارات إتلاف، 6 إنذارات نظافة، 11 تعهد أغذية وسحب عينات غذائية وفحصها، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط المباشر 47 شكوى.