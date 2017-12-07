فرج ناصر

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن افتتاح تحويلة ضمن مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة ضمن تطوير طريق 309، وذلك يوم السبت 9 الجاري، موضحا ان الافتتاح سيتم بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لضمان سلامة وامان مرتادي الطريق.

وقال م.الحصان في تصريح صحافي إن المشروع المزمع افتتاح التحويلة عليه من المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الهيئة بهدف تطوير الطرق الرابطة بين ميناء الزور والوفرة، كما يهدف الى اعادة تأهيل الطرق القائمة وانشاء طرق حديثة بحسب المعايير العالمية، مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 64.900 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء من المشروع منتصف فبراير من العام 2020 بمدة تنفيذ 36 شهرا.

وذكر ان المشروع يتضمن ستة أقسام بطول إجمالي 130 كلم وثلاثة أقسام قائمة 1 و2 و3 وثلاث أقسام جديدة 4 و5 و6، كما يتضمن المشروع 17 تقاطع معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية مرورية مع دوار على مستوى الأرض.

وشدد على حرص الهيئة في المضي قدما في سياسة التسلم الجزئي لمشاريع الطرق للاستفادة القصوى منها في تطوير وتحديث منظومة الطرق في كل المناطق، الامر الذي سيسهم بدوره في تسيير الحركة المرورية والحد من الاختناقات المرورية خاصة في مشاريع الطرق الداخلية، بالاضافة الى تقليل نسبة الحوادث من خلال رفع كفاءة الطرق وتوفير معايير الأمان والسلامة.