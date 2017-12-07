إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الإنجازات التي حققتها إدارة السلامة بفرع بلدية حولي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث قامت بإنجاز 904 معاملات.

وفي هذا الصدد بين مدير إدارة السلامة م.نواف العتيبي أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها بلغ 904 معاملات اشتملت على إصدار 117 رخصة تنوعت ما بين رخصة سلامة ورخصة قطوعات الطرق وإصدار رخصة تشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص.

وأضاف العتيبي أنه تم إصدار 88 شهادة نظافة موقع، إلى جانب الانتهاء من 83 تقريرا تنوعت ما بين تقارير خاصة بالحوادث وتقارير ميدانية وكشف المراقب على العقار.

وأشار العتيبي إلى أن عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ 83 كفالة، بالإضافة إلى التنبيهات التي بلغ عددها 55 تنبيها، إلى جانب إصدار 94 أمر عمل وتم الرد على 13 شكوى من شكاوى المواطنين.

ونوهت إدارة العلاقات العامة للجمهور بأنه في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن العمل البلدي بعدم التردد بالتواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل على مدار اليوم.