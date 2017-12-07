إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال شهر نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء 539 معاملة.

وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة التدقيق والمـــتابعة الهندسية أحمد العنزي أنه تم اصدار 539 معاملة حيث اشتملت على 97 معاملة شهادة تحديد اوصاف و53 معاملة ايــــصـال تيار كهربائــي، الي جـــــانب الكـــشف علــــى 142 عقارا واستــخراج 7 معـــاملات استلام حدود، و16 معـــاملة توكيل مقاول، بالاضـــافة الى استقبال 149 معاملة استفسار و51 معاملة اثبات حالة، 8 معاملات انهاء اشراف، 9 معاملات تعهد اشراف، إزالة تعد على املاك الدولة واستقبال 5 شكاوى هندسية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البـــلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.