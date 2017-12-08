إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر الماضي الخاصة بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة

الاحمدي، حيث بلغ اجمالي ارسال كتب قطع التيار الكهربائي لسكن العزاب بالمحافظة 25 كتابا.

وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.خالد الهاجري أن الإحصائية جاءت بإنجاز 1685 معاملة، اشتملت على: 427 شهادة اوصاف، 287 ايصال التيار الكهربائي، 16 تقوية التيار الكهربائي، 94 تعهد اشراف، 276 انهاء إشراف، 17 إلغاء إشراف، 125 معاملة اشغال، 15 طلب ترخيص، 54 طلب اضافة وتعديل، 26 تحمل مسؤولية، 12 ازالة، 50 مخالفة، 27 شكوى، 28 تعد على املاك الدولة، 29 داخل حدود العقار، 25 قطع التيار الكهربائي، 47 انذار تأجير العزاب، 53 توجيه انذار، 11 صناعي، 26 تحمل مسؤولية، 32 كتب الادارة القانونية، 6 كتب لادارة الانظمة الهندسية، وترخيص حديقة، وترخيص لحضانة.

كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين إلى ضرورة استخراج الرخص المطلوبة في حال رغبتهم في اقامة حدائق امام المنزل من قبل البلدية، ولمزيد

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