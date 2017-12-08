إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن استمرارية حملات النظافة التي تشنها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية لرفع مستوى النظافة بالمحافظة وإظهار المظهر الحضاري لها طبقا للقرار الوزاري 190 لسنة 2008، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن رفع حمولة 6147م3 من المخلفات والأنقاض.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد الخرينج ان الإدارة وضعت خطة عمل مكثفة لرفع مستوى النظافة بالمحافظة من خلال تطبيق كل البنود على عقود النظافة الثلاثة بالمحافظة.

وأشار إلى أن حملات النظافة التي شنتها الإدارة على كل المناطق بالمحافظة أسفرت عن رفع 6147م3 من الأنقاض والمخلفات إلى جانب رفع 18 سيارة مهملة وإرسالها لموقع حجز البلدية، مشيرا إلى أن تم تبديل 120 حاوية سعة 240 لترا و60 حاوية سعة 1100 لتر بالإضافة إلى وضع 1000 ملصق على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية.