اعتماد تطوير وتأهيل المنطقة الديبلوماسية في مشرف

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أنهت أعمال اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي أعمالها مساء امس الأول نظرا لمرور 60 يوما على تشكيلها وهو ما نصت عليه المادة 29 بحيث تتولى اختصاصات المجلس لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة على ان تجرى الانتخابات خلال 60 يوما للمجلس الجديد.

وإزاء ذلك فإن استمرار اللجنة يرتبط بصدور مرسوم لتمديد عملها لحين إجراء التعديلات على القانون وخاصة المتعلقة بالجداول الانتخابية.

من جانب آخر، أقرت اللجنة خلال اجتماعها مساء امس الأول برئاسة م.محمد بوشهري نقل مزارع الدواجن المتأثرة بالموقع الإسكاني لمدينة سعد العبدالله ومزارع الدواجن القائمة بمنطقة الدراسة الى الموقع المقترح للثروة الحيوانية والداجنة جنوب طريق السالمي AF2 والبالغة مساحته 54 كم.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة بحثت كتاب مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي بشأن نقل المزارع، حيث أوضح في كتابه: بالإشارة الى الموضوع وقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 4/234 / 5 / 2017) والمتخذ بتاريخ 10/7/2017 والذي تضمن الفقرة ثامنا منه إلزام الجهات المعنية بتقديم المخططات التنظيمية والتفصيلية لموقع استعمالات الثروة الحيوانية والداجنة الواقع بمنطقة الشقايا جنوب طريق السالمي - لاعتماده من المجلس البلدي.

هذا، ونفيدكم بأنه قد تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية لإعداد المخططات التفصيلية اللازمة للموقع AF2 جنوب طريق السالمي والمخصص للثروة الحيوانية والداجنة، حيث تم اعداد المخطط من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي يشمل توزيع القسائم واستعمالاتها ضمن هذا الموقع.

وبناء على ما جاء بالفقرة الثامنة من قرار المجلس البلدي المشار إليه اعلاه والمرفق صورة عنه نحيل لكم المخطط المعد للموقع المخصص للثروة الحيوانية والداجنة وذلك لاعتماده من قبل المجلس البلدي تمهيدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بنقل مزارع الدواجن المتأثرة بالموقع الاسكاني جنوب سعد العبدالله.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان اللجنة اقرت التالي: الاقتراح المقدم من العضو السابق د.مشاري المطوطح بشأن استبدال الإشارة الضوئية الواقعة في شارع البكري بين منطقتي العيون والنسيم بدوار، طلب جامعة الكويت استحداث مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار مكون من (دور ارضي + 4 أدوار متكررة + سطح) ضمن حدود جامعة الكويت بمنطقة كيفان، طلب مجلس الوزراء ضم مواقف السيارات للموقع المخصص لجهاز الامن الوطني بالمنطقة الديبلوماسية - مشرف قطعة 7 ب.

وذكر الصقعبي أن اللجنة رفضت الطلبات التالية قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / 130 / 2 / 2017) المتخذ بتاريخ 15/5/2017 (خاصة بسوق الخيام)، الاقتراح المقدم من العضو السابق م. منصور الخرينج بشأن استحداث مدخل لمنطقة اشبيلية قطعة رقم 4 من الشارع رقم 103.

4 أدوار مواقف سيارات لمبنى الجامعة بكيفان

أقرت اللجنة طلب جامعة الكويت استحداث مبنى ومواقف سيارات متعددة الادوار من 4 طوابق بمنطقة كيفان.

وأوضح كتاب مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي: تقدم مكتب الصايغ للاستشارات الهندسية بكتاب والمتضمن طلب الموافقة التنظيمية على مشروع مبنى فصول دراسية ومواقف سيارات ضمن حدود جامعة الكويت بمنطقة كيفان.

وبدراسة المخطط المعماري المقدم تبين ان مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار مكون من «دور ارضي + 4 ادوار متكررة + سطح مستغل كمواقف سيارات» وملحق به مبنى فصول كون من «دور ارضي + 2 دور متكررة»، وكل من مبنى مواقف السيارات ومبنى الفصول بارتفاع 23.30م من منسوب سطح الارض مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان جامعة الكويت بمنطقة كيفان تقع ضمن منطقة سكن خاص.

لذلك، نرى الموافقة من الناحية التنظيمية على طلب جامعة الكويت استحداث مبنى مواقف سيارات ضمن حدود الجامعة بمنطقة كيفان مكون من« دور ارضي + 4 ادوار متكررة + سطح مستغل كمواقف سيارات او اقل».