كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الانجازات العديدة التي حققها قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظه الجهراء خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث قام المفتشون بتحرير 230 مخالفة وانذارا.

وفي هذا السياق اوضح رئيس قسم ازالة المخالفات سليمان الغيص ان المفتشين بالقسم قاموا بتحرير 81 مخالفة اغذيه، وتوجيه 81 انذارا للائحة البناء والتعديات، وتحرير 68 مخالفة اعلانات، ووضع 103 ملصق تعدي، توجيه 4 تنبيهات انظمة سلامة، ومصادرة واتلاف طن من المواد الغذائية، وازالة 172 اعلانا عشوائيا مخالفا من الشوارع والميادين، تنفيذ 17 أمر إغلاق لمحلات، تنفيذ 74 كشفا يوميا للهندسية واستقبال 25 شكوى.

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.