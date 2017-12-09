كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير العديد من الإنجازات خلال شهر نوفمبر الماضي حيث تم تحرير 35 مخالفة ورفع 1349إعلانا عشوائيا مخالفا من الشوارع والميادين.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات ماجد المطيري بفرع بلدية مبارك الكبير أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 1349 إعلانا مخالفا من مختلف الأحجام، تحرير 35 مخالفة تنوعت ما بين إقامة إعلان لنشاط بدون ترخيص من البلدية، عدم تجديد رخصة الإعلان، إضافة إعلان خاص لنشاط بدون ترخيص، الكشف على 78 عقارا في مناطق المحافظة للتأكد من خلوها من المخالفات وإيصال التيار الكهربائي لها، إزالة تعديين على أملاك وتوجيه 17 إنذارا وتنبيه سلامة.