إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تغيير مسمى مشروع مدينة المطلاع الإسكاني ليصبح مدينة المطلاع السكنية.

وقال مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي في كتابه الذي أدرج على جدول اعمال اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي تمهيدا لاعتماده في حالة التجديد لعمل اللجنة والذي قد انتهى فعليا الاربعاء الماضي وشهدت الاجتماع الاخير نظرا لمرور 60 يوما على تشكيلها بناء على القانون: تقدمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكتاب يتضمن طلبهم اعادة تسمية منطقة شمال المطلاع لتصبح مدينة المطلاع ومدينة المطلاع لتصبح منطقة جنوب المطلاع.

وصدر قرار من المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج 4/172/13/2014) المتخذ بتاريخ (30/6/2014) بالموافقة على اعادة تسمية مدينة المطلاع باسم منطقة جنوب المطلاع ومدينة شمال المطلاع باسم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وتقدمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تغيير مسمى «مشروع جنوب المطلاع السكني» ليصبح بعد التغيير «مدينة المطلاع السكنية».

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير مسمى «مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني» ليصبح بعد التغيير «مدينة المطلاع السكنية».

شارع تخديمي لموقع محكمة الأسرة بالجهراء

وافقت البلدية على طلب وزارة الأشغال تخصيص شارع تخديمي لموقع محكمة الأسرة بالجهراء.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: الشارع يقع ضمن مسافة 20 مترا الفاصلة بين موقع مركز الشباب من جهة ومواقع تابعة لوزارة الاشغال العامة ومحكمة الأسرة، بالنسبة لموقع المواقف المقترحة تقع ضمن ارض املاك دولة.

وقد ورد بطلب وزارة العدل تخصيص شارع تخديمي لموقع محكمة الاسرة بمنطقة شمال غرب الجهراء.

وتم اقتراح طريق بعرض 20 مترا ومواقف سيــارات بابعاد 35×105 امــتار تقريبــا، عــامة لخدمة المنطقة.

تــم عرض الموضـوع عــلى اللجنة الفرعية للمرافق والــخدمات العامة باجتــماعها رقم 26/2017 المنعقد بـتاريخ 11/7/2017 وجاءت جميع الردود بالموافقة والموافقة المشـــروطة.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص شارع تخديمي لموقع محكمة الاسرة بمنطقة شمال غرب الجهراء بعرض 20 مترا، وتخصيص مواقف سيارات بابعاد 35×105 امتار تقريبا عامة لخدمة المنطقة، شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتفويض الادارة بتعديل ابعاد الطريق ومواقف السيارات المقترحة لتفادي اي تعارض في الموقع.