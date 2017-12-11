إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإنجازات التي نفذها فريق الطوارئ في بلدية محافظة العاصمة أثناء الحملات التفتيشية للحملات الميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن تحرير 37 مخالفة وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 700 دينار.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أنه تم وضع خطة عمل للكشف على عدد كبير من المحلات والمطاعم والعقارات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مبينا أنه تم تحرير 29 مخالفة طبقا للائحة الإعلانات والمحلات العامة والمقلقة للراحة و4 مخالفات بناء طبقا للائحة البناء و4 مخالفات سكن عزاب.

وتابع أن المفتشين قاموا بالتعامل مع 159 شكوى واردة عبر الخط المباشر لفريق الطوارئ إلى جانب توجيه 31 إنذار داخل العقار و43 إنذار تعد على ملكية الدولة مرسوم بقانون 105 لسنة 1980 و82 إنذارا على ملكية الدولة وفقا لائحة الزراعة و4 إنذارات بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي.

وأشار إلى أنه تمت إزالة 52 تعديا على أملاك الدولة طبقا للائحة الزراعة وإزالة 11 بقالة داخل السكن الخاص و2 أمر فتح دائم للمحلات، مشيرا إلى أن تم رفع 742 إعلانا من الشوارع والميادين.

واختتم العنزي بالقول إنه تم تحصيل رسوم بلغت 700 دينار نظير أوامر الصلح إلى جانب ضبط 4 دراجات نارية وإرسالها لموقع حجز البلدية بالإضافة إلى توجيه 5 تعهدات وفق للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة.