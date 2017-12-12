إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي ضرورة الحصول على ترخيص ايصال التيار الكهربائي قبل استخراج رخصة البناء أو الإضافة لدراسة التغذية من عدمها.

وقال المنفوحي في كتاب في رده على الاقتراح المقدم من عضو اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي، خالد الهاجري بشأن إلغاء الاشتراط الخاص بإحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل اصدار رخص الإضافة وبعد التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بجميع مناطق السكن الخاص وطلبكم رفع تقرير مفصل بشأنه.

نفيدكم بالآتي: تقدم إلينا رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بطلب يتضمن الإيعاز لكل الإدارات الهندسية بأفرع البلدية بالمحافظات بعدم المطالبة بموافقة وزارة الكهرباء والماء على إمكانية تغذية التيار الكهربائي للمشاريع في مناطق منظمة وصادر بها وثائق ملكية حرة وأن يتم ارجاء ذلك الطلب لحين الانتهاء من الإشراف وقبل إيصال التيار الكهربائي.

بناء على الطلب المذكور اعلاه تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه.

تمت موافاتنا من قبل وزارة الكهرباء والماء بالرد المطلوب والذي تضمن أنه يتطلب الحصول على طلب ترخيص إيصال تيار كهربائي قبل استخراج رخصة البناء او الإضافة حتى تتمكن الوزارة من دراسة التغذية من عدمها عند تقديم طلب ترخيص ايصال تيار كهربائي قبل الشروع في البناء كما هو متبع حاليا.

وذكر م.المنفوحي انه تمت الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي بشأن الغاء الجزء الخاص بتوفير سرداب كمواقف سيارات لخدمة الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بمنطقة غرناطة.

وقال: صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / ل ع 1 / 113 / 5 / 2011) بتاريخ 21/3/2011 والذي يقضي بالموافقة على طلب الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بتوسعة الموقع المخصص لهم بمنطقة غرناطة المركز الإداري بواقع 3000م2 لتكون المساحة الإجمالية 15000م2 على ان يكون إنشاء المشروع من (طابق أرضي + 2 طابق متكرر وإنشاء سرداب او اكثر يستغل كمواقف سيارات) واستخدام الوسائل الميكانيكية للتنقل داخل المبنى.

صدرت رخصة البناء الخاصة بالمشروع.

تقدمت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بطلب إلغاء الجزء الخاص بتوفير سرداب او اكثر يستغل كمواقف سيارات وذلك لعدم توافر التمويل اللازم لبناء المشروع، مع إفادتهم بإمكانية توفير مواقف سيارات زيادة على المرخص سابقا من ضمن الدور الارضي للمشروع.

لذلك نرى الموافقة من الناحية التنظيمية على طلب الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / ل ع 1 / 113 / 5 / 2011) الصادر بتاريخ 21/3/2011 وذلك بإلغاء الجزء الخاص بتوفير سرداب او اكثر يستغل كمواقف سيارات لخدمة المقر التابع للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بمنطقة غرناطة قطعة رقم 3، شريطة توفير كامل مواقف السيارات المطلوبة لخدمة المشروع ضمن حدوده وفق المواصفات المتبعة بالبلدية.