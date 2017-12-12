إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية في الجهراء بالوكالة حزام العجمي، أن الإدارة قامت بإصدار وتجديد 272 ترخيصا برسوم بلغت 12909 دنانير، وقد اشتملت على إصدار وتجديد 156 ترخيص إعلان صحي، وإصدار 21 تصريحا جديدا لسيارات نقل مياه (غير مخصص للبيع)، إصدار 28 تصريحا جديدا لسيارات نقل مواد غذائية، تجديد 3 تراخيص لبقالات متنقلة، تجديد 43 ترخيص إعلان مركبات وإصدار 21 ترخيص إعلان مؤقت.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية إلى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.