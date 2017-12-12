إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لممارسة نشاط بيع أسماك الزينة في منطقة الري. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه:

٭ تقدمت الهيئة العامة للزراعة بطلب تخصيص موقع بمنطقة الري، وذلك لممارسة نشاط بيع أسماك الزينة.

٭ تم رفع تقرير لرئيس المجلس البلدي وقد تضمن الرأي الفني الآتي:

لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بأبعاد 25م×20م والمساحة 500م2 لإقامة محل بيع أسماك الزينة.

٭ أن يسلم الموقع للهيئة العامة للزراعة.

٭ التنسيق مع وزارات الخدمات.

وصدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و2017/7/262) بتاريخ 2017/8/21 الذي يقضي بعدم الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بأبعاد 25م×20م والمساحة 500م2 لإقامة محل بيع أسماك الزينة.

٭ بناء على تأشيرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 2017/10/1 بأخذ رأي المخطط الهيكلي وإعادة عرض الموضوع على رئيس لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي، وتم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، حيث أفادت بأن الموقع المقترح لا يتعارض مع أي مشاريع مستقبلية.

باعتماد التقرير مع تعديله ليكون كالتالي:

أولا: تضمن الشرح الموجز للموضوع ما يفيد بصدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و2017/7/262) بتاريخ 2017/8/21 وتم الاعتراض عليه من الوزير لمزيد من الدراسة، ولعدم وجود دراسة من إدارة المخطط الهيكلي، وبناء عليه تم عرض الموضوع على إدارة المخطط الهيكلي الذي تم بموجبه الموافقة على إقامة النشاط بناء على كتابهم 449 بتاريخ 2017/10/22.

لذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بأبعاد 25م×20م ومساحة 500م2 بمنطقة الري لممارسة نشاط بيع أسماك الزينة شريطة الآتي:

٭ يسلم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

٭ التنسيق مع وزارات الخدمات.