إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن حملة ميدانية لفحص الآليات بالعاصمة، نفذتها مراقبة النظافة التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظ العاصمة مشعل العازمي أن الإدارة تقوم بالعديد من الحملات المكثفة على مختلف الأصعدة سواء نظافة أو إشغالات طرق لرفع مستوى النظافة بالمحافظة، لافتا إلى أن متابعة عمل الآليات وفحصها أولا بأول يساهم بشكل كبير في إنجاح الحملات الميدانية وتحقيق هدفها المنشود.

بدوره، أكد مراقب عام النظافة فيحان المطيري أن مفتشي المراقبة يقومون بصفة دورية بمتابعة الآليات التابعة للشركات العاملة بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها، مؤكدا انه تم فحص آليات النظافة التابعة للعقد وتبين أنها تعمل بشكل جيد وعلى أكمل وجه.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى الاتصال على الخط المباشر 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي.