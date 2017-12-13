إعداد: بداح العنزي

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شن ‏قسم إزالة المخالفات في بلدية الأحمدي صباح امس حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجاريه، اسفرت عن اغلاق 7 محلات تجارية. ومن جهة اخرى، كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الإحصائية الشهرية لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي لشهر نوفمبر الماضي، حيث تم إنجاز 1026 معاملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السلامة الحميدي المطيري أن الإحصائية بينت إصدار 205 تراخيص سلامة، 11 رخصة تشوين، تجديد 5 رخص تشوين، إصدار 4 تصاريح طرق، تجديد 6 تصاريح طرق، إصدار 6 تقارير حالة، استقبال شكويين لمواطنين، الإفراج عن 84 كفالة مصرفية، تسلم 226 كفالة مصرفية، توجيه 211 تنبيها، تحرير 5 مخالفات، إصدار 89 تقريرا ميدانيا.